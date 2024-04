Deolane Bezerra, 36, compartilhou detalhes de sua nova mansão em Alphaville, São Paulo, na segunda-feira (1).

O que aconteceu

A influencer divulgou uma foto da propriedade sendo construída. No story do Instagram, destacou: "É tudo no tempo do Senhor".

Recentemente, a ex-A Fazenda também comprou uma casa em Orlando, nos Estados Unidos. "Viciada em vencer. Minha luta é comigo mesma. Obrigada, Deus, Teus sonhos são maiores que os meus", anunciou nas redes sociais.