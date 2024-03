Esposa de Lucas Buda rouba sucesso que ele não conseguiu dentro do BBB 24

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, surpreendeu-se com a postura da 'senhora Calabreso' diante da traição. "Achei ela muito desprendida. Quando você é 'chifrada' por um homem a quem ama, [geralmente] fica magoada, triste. Eu ficaria chorando por uma semana! Mas ela não, já jogou para a frente, já tirou do caminho. Um pouco fria, talvez."

Ele elogiou Camila, no entanto, por ter isentado Pitel de qualquer responsabilidade no caso. "Foi bárbara a postura dela em relação às mulheres. Nada contra a Pitel: quem traiu foi ele, é ele que tinha um acordo com ela. Foi perfeito, acho corretíssimo. Ela tem toda a razão."

Leão enalteceu também o fato de a moça ter logrado a fama e a popularidade que Lucas não foi capaz de alcançar no BBB. "Ela está dando um show nas redes sociais! Pegou uma carona bacana [no BBB], transformou a própria vida e virou ela o grande sucesso que ele não se tornou dentro do reality."

O jornalista adiantou ainda que a ascensão de Camila já está chamando a atenção de outras emissoras de TV. "Soube que o [Rodrigo] Carelli [diretor de realities da Record] e o pessoal de A Fazenda estão de olho nela. Camila Moura: guardem esse nome, porque ela veio para causar mesmo!"

Yasmin Brunet usa o mesmo enredo de Wanessa Camargo contra Davi no BBB 24