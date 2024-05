Dieguinho: Excesso de desconhecidos é problema sério de A Grande Conquista

A cinco dias de haver começado, a fase da Mansão ainda não elevou a audiência de A Grande Conquista 2 (Record). Da última quinta-feira (9) para cá, o reality segue marcando as mesmas médias na faixa dos 4 pontos que marcava no período da Vila.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, enxerga na falta de nomes conhecidos do grande público o principal porém do programa. "O maior problema de A Grande Conquista é que existem pessoas desconhecidas demais dentro da casa. Esse é um desafio grande que o reality para conseguir prender a atenção de quem está assistindo."

Para ele, reside aí a grande dificuldade de fazer a atração chegar ao mesmo nível de popularidade que A Fazenda, por exemplo. "A Fazenda geralmente nos traz uma galera de subcelebridades mais conhecidas - o tipo de elenco que faz o reality decolar mais rápido. Já A Grande Conquista é um reality show com desconhecidos - e alguns um pouco mais conhecidos."