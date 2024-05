Maitê Proença reflete sobre velhice e diz curtir 'brincar com o corpo'

A atriz também ressaltou a importância de não se acomodar. "Eu acho que falta paciência com a vida, falta de interesse por coisas novas e você se sente incapaz porque está se acomodando no que já conhece, não estimular a cabeça, não fazer coisas diferentes, nem as pequenas coisas".

Maitê Proença afirmou que é importante buscar novos estímulos. "Por exemplo: eu ando de costas no corredor pela minha casa, eu às vezes sento no lugar diferente da mesa, eu não gosto de sentar no lugar diferente da mesa, eu gosto de sentar sempre no mesmo lugar, mas eu me obrigo a sentar em outro lugar, eu escovo meus dentes com a mão esquerda, em vez de escovar com a mão direita, vou fazendo essas coisas que vão mantendo a cabeça atenta".