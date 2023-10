Filho de Simioni sai em defesa da mãe após beijo lésbico em A Fazenda

João Victor, filho de Kamila Simioni, comentou o beijo da mãe em Jaquelline Grohalski durante festa de A Fazenda 2023 (RecordTV). Em stories publicados no Instagram, O rapaz saiu em defesa da mãe e demonstrou seu apoio.

João Victor: "Toda hora o meu telefone apitando, apitando, apitando. Uns 10 comentários por segundo: 'Sua mãe pegou mulher na Fazenda. O que você acha disso? Nossa, que falta de respeito com você!'. Pelo amor de Deus, gente! Minha mãe tem 37 anos de idade. Minha mãe tem a vida estabilizada, graças a Deus. Tem dois filhos para criar, e eu vou ficar me preocupando com quem minha mãe pega, o que ela pega, qual sexo ela pega?".

João Victor: "Minha mãe tem que curtir! Se aparecer amanhã namorando mulher, casada com mulher, casada com homem, [com uma pessoa de] qualquer sexo, o que eu tenho a ver? Vou me preocupar com isso, gente? Pelo amor de Deus!".

João Victor: "Que falta de respeito ela cometeu? Ela faz o que ela quer! O que eu devo à minha mãe é respeito. Ela também deve respeitar a mim. E onde que isso é derespeito comigo? Minha mãe sabe o que ela faz e o que ela gosta. Eu vou apoiar de qualquer forma. Não tenho nada contra nada. Vão viver a vida de vocês!".