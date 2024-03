Grávida, Bia Miranda usa vestido com transparência e exibe tatuagem íntima

Bia Miranda, 19, posou com look com transparências para acompanhar o namorado e pai de seu filho, DJ Buarque, em um show.

O que aconteceu

A ex-participante de A Fazenda (RecordTV) apostou em uma peça com franjas e transparências para curtir a noite. Ela posou no Instagram exibindo o look que deixa sua tatuagem de pimenta no bumbum à mostra.

Bia, que está grávida de seu primeiro filho, comemorou. "Finalmente uma roupa que aumentou a minha autoestima. Agora, estou animada para sair. Olha que tenho ela há muito tempo, vai fazer uns seis meses, nunca usei, estava guardada. Acabei de tirar da sacola para usar, deu certo. Agora, é só ver o que vou usar no pé, porque não posso usar salto, então tenho que usar tênis".