Caso real de sequestro de avião no Brasil tenta ser novo passo do cinema

Arianne relata que, no início, sentiu dificuldades para se conectar às emoções da personagem, mas depois as sentiu de forma intensa. "Eu pensei que, se estivesse acontecendo de verdade, eu relaxaria, aceitando a morte", revela. "E isso me assustou muito, e até minha pressão baixou. Depois fiquei bem, mas foi muito forte."

Momento político intenso

Inicialmente, "O Sequestro do Voo 375" foi concebido como um documentário, mas as pesquisas e entrevistas fizeram com que o projeto fosse transformado em um filme de ficção. "Para além da grandiosidade da ação da história, que já é de um gênero que atrai o público brasileiro, temos uma complexidade de personagens muito interessantes", contextualiza a produtora Joanna Henning, CEO do Estúdio Escarlate, que produz o filme em parceria com a LTC Produções e Star Original Productions.

Segundo ela, o contexto que une todos os personagens em uma teia psicológica tem a ver com sentimentos de traição. "Havia toda a negociação, a situação do Brasil pós-ditadura e pré-constituinte, o Sarney que havia acabado de assumir a presidência meio de para-quedas", enumera.

Há essa relação sempre de traição; o governo se sente traído pelo sequestrador porque a imagem do Sarney está abalada. O sequestrador se sente traído pelo governo porque ele perdeu todo o dinheiro dele e a população passa fome.

O Sarney é do Maranhão e o sequestrador também, e toda a população do estado se sente traída porque o Sarney não ajuda. O piloto em greve, foi afastado e se sente traído pela companhia aérea. Tudo isso, somado ao desespero, cria próteses na estrutura do roteiro que foi mostrando para nós que isso era uma história de cinema."