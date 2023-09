'Cruel': atriz se pronuncia após boatos com Lucas Lima, e Sandy reage

A atriz Bruna Guerin se manifestou em seu perfil do Instagram após boatos de que estaria envolvida como "pivô da separação" de Sandy e Lucas Lima.

Guerin desabafou e disse que não tem envolvimento nenhum com Lucas, que é seu colega de trabalho no elenco da peça de teatro "Once - O Musical". Ela contou ainda que as acusações a estão afetando e que os boatos são mentirosos. Lucas Lima e Sandy comentaram emojis de coração na publicação.

Leia abaixo o texto publicado por Bruna Guerin: