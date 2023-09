Apelido zueira e ciúme: coisas que você não sabia sobre Sandy e Lucas

Ciúmes

Também em papo com Fernanda Gentil, Sandy entregou o lado ciumento de Lucas. A cantora contou que, na gravação do clipe "Estranho Jeito de Amar", de 2006, quando ainda eram apenas namorados, Lucas ficou com ciúme do beijo que ela deu no ator William Mello.

"No roteiro não tinha beijo", se defendeu o músico. A cantora, por sua vez, explicou: "Os diretores, um dos meus melhores amigos [Fernando Andrade] e o meu irmão [Junior Lima], me convenceram [a gravar o beijo de última hora]".

Apelido de casal

Em participação recente no videocast Quem Pode, Pod, Sandy contou que os dois tentaram usar um apelido carinhoso, mas a ideia não durou muito tempo.

"A gente tentou segurar esse apelido, mas acho que a gente não conseguiu. É 'Véio' e 'véia'. 'Meu véio', 'minha véia', 'a patroa'!", disse.