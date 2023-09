Sandy e Lucas Lima fizeram tatuagens de casal há um mês

Menos de um mês antes de anunciarem o fim do relacionamento de 24 anos, Sandy e Lucas Lima fizeram tatuagens de casal.

Os dois tatuaram árvores que se completam. É possível ver as tatuagens nos vídeos da viagem que os dois fizeram para a Disneyland Paris com o filho Theo, de nove anos.

Na gravação do Caldeirão com Mion, no dia 22 de agosto, Lucas ainda não tinha a tatuagem. Ele postou uma foto da gravação em que está com o braço direito levantado, e o espaço onde fica a tatuagem está vazio.