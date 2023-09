Par romântico de Lucas Lima: quem é a atriz que se pronunciou após boatos?

Bruna é atriz, cantora e dubladora. Ela iniciou a carreira artística aos 17 anos, em 2002, como a protagonista de "Romeu e Julieta.

Viveu par romântico com Lucas Lima em "Once" no início deste ano. Fora dos palcos, eles ficaram muito próximos e viraram amigos.

Ela falou sobre a parceria com o músico em entrevista à Quem, em março. "A nossa troca é muito bonita, porque o que ele sabe de música, eu não sei. E o que eu sei de atuação, ele não sabe. A gente pegou a mão do outro e falou: 'Vamos juntos nessa'. Foi muito bonito o que aprendi com ele e o que passei para ele. Teatro só funciona assim, com generosidade. Se ele não está bem em cena, eu não estou. Ele sabe que música é assim também. Se eu não estiver tocando bem, não adianta ele só estar tocando bem. Então estamos fazendo um pelo outro neste elenco."

Já namorou o ator Gabriel Godoy.