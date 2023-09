A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos da novela de 25 a 29/9

Téo e Patrick conversam sobre preferência no time, Téo escolhe Sofia pela habilidade com a bola e Patrick opta por Lívia pela amizade. Ricardo se apresenta para Mariana, ele é um publicitário que trabalha como modelo nas horas vagas, mas Mariana fica entediada no encontro, já que o pretendente só fala dele mesmo. Dimitri, Ellen, Ian e Nath contam para Amanda que a cesta básica que eles doaram foi destinada a gangue Pedalzera. No hall do apartamento, o clima esquenta entre Telma e Mauro e a fisioterapeuta dá um beijo no judoca, com vergonha, Telma entra em casa imediatamente. No jantar, Dimitri fala para a família que fez uma boa ação, mas Glaucia e Fred não ficam interessados.

No quarto, Nando e Dimitri comentam como os pais não dão atenção a eles. Vitor leva Pórcia à sorveteria e Bassânio, sem ser visto, observa o encontro dos dois. Na noite do pijama na casa de Julieta, Lívia fica esgotada por Julieta dar mais atenção para Sofia e vai embora sem avisar. Lívia volta para sua residência e Karen diz que a irmã deveria abandonar os amigos do Lado Vila e se juntar à turma do Lado Torre. Daniel e Bassânio ficam desanimados porque as respectivas amadas estão em um encontro romântico. No Boulevard Verona, Telma se esconde de Mauro, ainda com vergonha do beijo. Amanda, Daniel e Mariana decidem fazer shows ao vivo para concorrer com o karaokê do Monter Mercado.

Terça-feira, 26 de setembro

Daniel convida Bassânio para tocar no restaurante. No Monter Mercado, Vitor fala para Pórcia que Bassânio a feriu. Hélio dá a oportunidade de Enzo realizar o treino no CEC. Na Monter Holding, Enzo comenta com Leandro que apresentou um método a Hélio para organizar o CEC e que existem pontos que Hélio precisa mudar com urgência; Fred escuta tudo atrás da porta. Fred repassa a Glaucia que Hélio não está administrando bem o negócio. Karen assegura Vera que não está deixando Julieta se aproximar de Romeu. Bernardo quer saber o motivo de Vera pedir para Karen vigiar o filho; Romeu espia o diálogo dos pais. Bernardo sinaliza que Vera não confia em Romeu. Lívia decide abandonar o time do Lado Vila e notifica os amigos, Lívia afirma que está cansada da sua turma; Alex, Nando e Rosalina aparecem para reforçar que Lívia agora faz parte do Lado Torre.

Uma moça alterada surge em Castanheiras e persegue Ian, que corre até o Armazém pedindo ajuda para Amanda. No vestiário, Lívia argumenta para Julieta que não se sentia confortável com Sofia e decidiu sair do time. Julieta se decepciona com traição de Lívia, ainda mais perto do campeonato; Lívia rebate afirmando que Julieta só se preocupa com o campeonato e que ela só estava na equipe por dó dos amigos. As crianças do Lado Torre decidem colocar Nando no banco de reserva, já que agora eles têm uma pessoa a mais no time. Hélio oferece um aluno para compor o time do Lado Vila, o Nino; Julieta, Téo, Patrick e Sofia acham o garoto estranho, mas aceitam por falta de opção. Mariana marca outro encontro com um novo rapaz do aplicativo; o homem vai até o Armazém buscar Mariana e Daniel fica com ciúmes.

Quarta-feira, 27 de setembro