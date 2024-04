As cinco diferenças entre o Ripley de Matt Damon e o novo da Netflix

ANDREW OU MATT?

Produzido pela outrora poderosa Miramax, o filme de 1999 foi pensado para alavancar três estrelas em ascensão na época: Matt Damon, recém-saído do oscarizado "Gênio Indomável"; Jude Law, ainda com poucos filmes no currículo em Hollywood; e Gwyneth Paltrow, que naquele ano havia vencido o Oscar por "Shakespeare Apaixonado". O filme de Anthony Minghella pinta Ripley como um jovem normal que começa a cometer crimes meio por acaso, sem querer, e precisa ir se virando pra não ser descoberto. Ainda em início de carreira, Damon acaba construindo um quase mocinho levado por um furacão de eventos sem controle, de quem sentimos até pena em algumas cenas. Já o britânico Andrew Scott tem um jogo bem mais alto: seu Ripley é um psicopata de sorriso gelado, que consegue mentir dezenas de vezes para a polícia e os conhecidos sem piscar os olhos. Não à toa ele é hoje um dos maiores atores de sua geração - seu Oscar deve vir logo aí.

Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow no filme 'O Talentoso Mr. Ripley' (1999) Imagem: Divulgação

A VELOCIDADE DOS CRIMES

Em pouco mais de duas horas, o filme com Matt Damon condensa todos os crimes e os principais eventos do livro. Se você quer algo mais próximo de um thriller americano, ele vai te satisfazer muito mais do que a série, que totaliza mais de oito horas para contar cada passo criminoso de Ripley nos mínimos detalhes. São dezenas de entradas e saídas de apartamentos e hotéis, falsificação de cartas e passaportes, objetos escondidos, dinheiro retirado de banco, viagens de trem. O espectador só mergulha nesse ritmo lentíssimo, que lembra mais o de um filme húngaro ou polonês, se tiver um lado bem virginiano, atento ao detalhe, e uma boa curiosidade sobre como se livrar de um crime sem deixar rastro nenhum.

COLORIDO OU PRETO-E-BRANCO?

Enquanto o filme com Damon usa um magnífico tom dourado para mostrar o litoral de Mongibello, na Itália, a série da Netflix opta por um exuberante preto-branco para retratar a costa de Atrani e várias outras cidades por onde passa Ripley, como Roma, Palermo e Veneza. Com a série, volta a velha questão: por que ainda filmar em preto-branco numa TV dominada por séries e filmes ultracoloridos? Cada um terá a sua resposta, mas me parece que o PB se encaixa mais com a mente sombria de Ripley, além de aumentar a impressão de uma época, os anos 60, ainda muito longe da era do computador e do celular. (Aliás, em tempos de redes sociais e troca de fotos por whatsapp, seria quase impossível para Ripley ainda se dar bem.)

O PULO DO GATO

"Ripley", a série, pode até ser muito lenta, mas as cenas finais compensam bastante. E ela tem algo que falta ao filme: o gato Lúcio, que dá nome a um dos episódios e é testemunha ocular do crime que Ripley comete em Roma. Lúcio é quase o protagonista de algumas das melhores cenas da história. É a prova de que um animal, quando bem dirigido e fotografado, tem tanta presença em cena quanto qualquer bom ator.

RIPLEY (2024) - Série em oito episódios na Netflix