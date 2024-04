'No Rancho Fundo' estreia com potencial de superar 'Mar do Sertão'

Uma bela panorâmica de um chapadão abriu nesta segunda o primeiro capítulo de "No Rancho Fundo", a nova novela das seis da Globo. Ao final dela, conhecemos Quinota (Larissa Bocchino), mocinha romântica que brinca de bem-me-quer, mal-me-quer com uma delicada flor. Ela é romântica, generosa mas nada rústica - não dispensa o celular pra falar seu amado Marcelo Gouveia (afinal, estamos em 2024). Mas o sinal do aparelho é péssimo e não pega bem no rancho de sua família.

A nova novela é uma sequência do autor Mário Teixeira a seu último sucesso no horário, "Mar do Sertão", que conquistou o público ao reunir um grande elenco genuinamente nordestino e uma mistura inspirada de romance e comédia. Neste primeiro capítulo, já deu pra sentir que tem potencial pra ser ainda melhor que a antecessora em vários aspectos: talento do elenco reunido, comédia, sotaque sertanejo. A promessa já se reverteu em audiência, com a estreia marcando média de 20,2 pontos, acima de "Elas por Elas", que acabou na semana passada.

O elenco de "No Rancho Fundo" reúne alguns dos melhores veteranos da Globo. Andréa Beltrão abraça o desafio inédito em sua carreira de viver uma mulher rústica com Zefa Leonel, mulher forte que peita os homens do garimpo de igual pra igual. Já nas primeiras cenas, ela já evocou a Diadorim de Guimarães Rosa e a Maria Moura de Rachel de Queiroz, já encarnadas na TV por Bruna Lombardi e Glória Pires. Zefa comanda uma família de mulheres fortes e homens fracos, cujo pai é o lavrador aparvalhado Tico Leonel - Alexandre Nero engraçadíssimo, invocando o gênio de Chico Anysio, que sabia como ninguém criar tipos cômicos do Brasil profundo.