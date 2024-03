'Família é Tudo' e a eterna crise das novelas das sete

O que aconteceu com as novelas das sete? Quando eu era criança, nos anos 1980, me apaixonei por novelas do horário como as de Silvio de Abreu — "Cambalacho" (1986) e "Sassaricando" (1987), por exemplo — e de Cassiano Gabus Mendes — "Brega & Chique" (1987) e "Que Rei Sou Eu" (1989). Sem falar nas novelas inesquecíveis feitas sob medida para o público infantojuvenil, como "Top Model" (1989) e "Vamp" (1991).

Desde 1994, quando o casal Raí e Babalu conquistou o país em "Quatro por Quatro" — ou seja, há 30 anos — esse horário patina com tramas que muitas vezes beiram a irrelevância e a falta de repercussão nas ruas. Quem se lembra de "Vira Lata", "Vila Madalena", "Desejos de Mulher", "A Lua Me Disse", "Bang Bang", "Três Irmãs", "Sangue Bom", "Geração Brasil", "Alto Astral", "Pega Pega" e "Verão 90"? Na última década, apenas uma autora tem se destacado com histórias cativantes e personagens que fazem pensar: Rosane Svartman, que estreou em 2015 com "Totalmente Demais" e, no ano passado, brilhou com "Vai na Fé", novela que abordou o empoderamento da mulher preta, o macho tóxico, o etarismo e os picos de ansiedade da Geração Z, tudo embalado por ótimos personagens, humor e bom entretenimento.

Trago o assunto por conta da baixa audiência de "Família É Tudo", a nova novela das sete, que registrou 18,6 pontos de média nos seis primeiros capítulos, recorde negativo para o horário. O número vem na esteira da baixa audiência de sua antecessora, "Fuzuê". A nova novela conta a história de Frida (Arlete Salles), uma milionária dona de gravadora que desaparece numa tempestade em alto-mar e deixa a seus netos que não se entendem a missão de morarem juntos para terem direito a sua herança. Frida ainda deixou uma irmã gêmea vilã, Catarina (a mesma Arlete Salles), que quer atrapalhar os planos dos sobrinhos. A falta de ousadia transparece em vários pontos, a começar do título, que originalmente seria "A Vovó Sumiu" — um nome que pelo menos carregaria o DNA de comédia do horário. Por algum motivo insondável, ficou-se com "Família É Tudo", politicamente correto e totalmente óbvio.