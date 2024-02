Nova Buba de 'Renascer' é mais empoderada e não mente como a de 1993

A Buba dos anos 1990 não tinha noção do que fosse um mínimo empoderamento feminino. Se orgulhava de cozinhar para o namorado todos os dias e de cuidar "das prendas do lar". É bastante insegura e dependente do amado — quando Venâncio diz que vai se separar dela, ela tem uma forte crise de choro.

"Você tem essa mania... você sempre se contenta com pouco", diz Venâncio numa cena. "É, né? E devo dar graças a Deus, que a outra na vida de um homem como você, meu amor... tem que se contentar com as sobras e fazer delas um banquete!", responde ela — falando sério.

Já a Buba de agora entra na novela decidida a não ficar com um cara que não vai bancar quem ela é. Só depois de Venâncio dar sérias provas de mudança é que aceita seguir com ele. Uma mudança e tanto.

A AMIZADE COM ZÉ INOCÊNCIO

Nas duas versões, ao visitar a fazenda de Zê Inocêncio, Buba logo se torna a nora preferida do sogro — muito mais do que Kika, a namorada de Zé Bento. E, em ambas, o coronel logo trata de pedir um herdeiro a Buba, sem saber que ela não pode gerar filhos naturalmente.

A novela original incluiu uma pérola de machismo do coronel (Antônio Fagundes): "Não se avexe não, Buba... Mulher foi feita para isso mesmo: para parir" — felizmente eliminada do remake. Na nova versão, a amizade chegou a ponto de uma troca de livros: Zé Inocêncio deu "Capitães da Areia", de Jorge Amado, de presente para nora, com direito a um bilhete supercarinhoso.