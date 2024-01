Mel Lisboa está no BBB. Não, a atriz que despontou para a fama na série "Presença de Anita" há 23 anos não decidiu se fechar na casa da Globo ao lado de Bia, Rodriguinho e Alane. O confinamento rolou no filme "Foram os Sussurros que me Mataram", exibido esta semana na Mostra de Cinema de Tiradentes, com estreia prevista para abril nos cinemas.

No filme do diretor Arthur Tuoto, ela vive Ingrid, uma atriz e escritora de grande sucesso que aceita se confinar no reality show mais popular do país - o BBB nunca é citado diretamente. A histeria em torno do programa se tornou tão grande que a polícia precisa fechar muitos quarteirões em torno do prédio onde os confinados aguardam a estreia do programa, e fotógrafos podem morrer na tentativa de conseguir uma foto das celebridades. Enquanto isso, um movimento anarquista tenta destruir as estruturas da emissora para que o programa nem estreie. Acompanhamos as últimas horas de Ingrid no quarto de hotel, negociando as últimas cláusulas do contrato com o produtor de TV ao lado de sua agente manipuladora.

"Quando li o roteiro, fiquei atraída pela estranheza, o inusitado e a ousadia da história. Já estava cativada lá pela página 7. Entendi que seria um desafio muito interessante", conta ela na cidade mineira. "Meu desafio era: como fazer o espectador gostar de uma mulher fria, cínica, sem emoção, que não muda o tom da voz? Pensava: as pessoas vão odiar meu trabalho. Era o risco que eu corria". O desafio foi ainda maior porque Mel não costuma ver realities - mesmo seus filhos, como muitos de sua geração, não têm mais o hábito da TV aberta. Mas ela admite que hoje é impossível viver sem ser afetada pelo BBB. "O programa fura as bolhas, e eu fico sabendo do que acontece lá pelo que as pessoas postam nas redes". Foi por meio delas que ela soube que a influenciadora Vanessa Lopes tinha apertado o botão da desistência na casa depois de alguns dias de saúde mental abalada - no filme, um participante também desiste, mas de uma forma bem trágica.