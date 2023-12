Grande Otelo em cena do documentário 'Othelo, o Grande' Imagem: Divulgação

Entre os longas, "Othelo, o Grande", documentário sobre Grande Othelo, o maior ator da história do cinema brasileiro, resgata um homem talentoso, culto, resistente, que muitas vezes foi obrigado a ceder e interpretar textos de cunho racista que, na época, não eram vistos como tal.

E "Black Rio! Black Power!" resgata os bailes de soul music no Rio de Janeiro dos anos 1970, reprimidos pela ditadura justamente por reafirmarem o orgulho de ser preto.

Os festivais ainda mostraram um Brasil preocupado com os ventos do progresso cego, que tem gerado mudanças climáticas e muitos prejuízos aos mais pobres. No longa paulista "Citrotoxic", de Julia Zakia, uma mãe passa uns dias com a filha asmática no campo para que ela se recupere, mas se depara com uma plantação dominada apelos agrotóxicos.

No documentário "Samuel e a Luz", que encerrou a Mostra de Gostoso, um grupo de pescadores de Ponta Negra, na Costa de Paraty, se depara com a chegada em massa do turismo, a diminuição dos peixes na costa e vê o seu modo de vida ameaçado de extinção. Pescadores também se veem ameaçados por mudanças climáticas no curta paranaense "Sereia", de Estevan de la Fuente.

Enquanto o espaço para as chamadas minorias identitárias cresce, mantém-se a tendência tradicional de buscar no mundo da música histórias que cativem o público. Depois do sucesso de "Elis & Tom", o Aruanda abriu com o documentário "Nada Será como Antes - a Música do Clube da Esquina", de Ana Rieper, resgate do álbum histórico produzido pela turma de Milton Nascimento, Lô Borges, Wagner Tiso e outros mestres.