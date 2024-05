'Furiosa' transforma caos em cinema em mais uma obra-prima da saga Mad Max

Esse vocabulário entrou em seu repertório com "Mad Max" thriller de ação enfurecido que, em 1979, profetizou um mundo cedendo sob o peso de seus próprios excessos. O semblante de civilização deu lugar dois anos depois ao deserto distópico de "Mad Max 2", que desenhou um futuro à beira do abismo, em que guerreiros solitários enfrentam gangues selvagens em busca da última moeda de troca: combustível.

A série passou três décadas dormente depois de "Mad Max Além da Cúpula do Trovão", ressuscitando com um estrondo em 2015 no já clássico "Mad Max: Estrada da Fúria". George Miller então reescreveu as próprias regras, lapidou seu futuro desolado e construiu uma máquina irrefreável forjada com fogo e sangue, em que seu Guerreiro da Estrada encontra uma fagulha de esperança ao cruzar o caminho de outra alma perdida, a beligerante Furiosa.

Anya Taylor-Joy em 'Furiosa: Uma Saga Mad Max' Imagem: Warner

Quase uma década depois, "Furiosa: Uma Saga Mad Max" retrocede o relógio para narrar um prólogo de "Estrada da Fúria", concentrando-se na jornada da sobrevivente indomada da terra devastada. Embora compartilhe do DNA do filme encabeçado por Tom Hardy, são propostas criativas e narrativas distintas. Enquanto a aventura de 2015 acontece na vibração pulsante da estrada, "Furiosa" segue o ritmo destruidor e paulatino da vingança.

É um animal diferente, mas que apresenta as mesmas garras. Algumas décadas após a civilização retroceder à barbárie, Furiosa, ainda criança, vive em um "lugar de abundância". Não tarda e esse recorte do paraíso é visitado por homens do deserto, bárbaros que abdicaram da própria humanidade, que em seu ímpeto levam a jovem como prêmio - seguidos com determinação assassina por sua mãe. As duas jamais retornarão para casa.

Transformada em troféu de um déspota, o carismático Dementus, ela cresce impelida por um desejo insaciável de vingança, talvez a única forma de encontrar sentido em um mundo entregue à insanidade. Já adulta, agora sob a sombra de outro líder louco, Immortan Joe, Furiosa finalmente enxerga as engrenagens de seu plano se encaixarem em uma corrida final e irreversível.