25 anos de 'A Ameaça Fantasma': como George Lucas ressuscitou 'Star Wars'

George Lucas, claro, entendeu a capilarização inevitável que as propriedades intelectuais experimentariam no novo milênio, com os fãs se desdobrando na exploração de novas mídias. Ao contrário do mundo pós "O Retorno de Jedi", as múltiplas plataformas não falavam unicamente com o fã tradicional. Um bom exemplo é a série em animação "Clone Wars", que arrebanhou uma geração que nunca assistiu à trilogia original nos cinemas.

Respirando sem ajuda de aparelhos, "Star Wars" reconquistou seu lugar de direito na cultura pop e não diminuiu mais o ritmo. Quando a Disney adquiriu a LucasFilm em 2012, uma expansão ainda mais agressiva foi o passo natural. Ao lado de uma nova trilogia nos cinemas, todos sucessos de mais de US$ 1 bilhão, a série ganhou dois filmes fora da narrativa principal - "Rogue One" e "Han Solo" - e, pela primeira vez, levou sua excelência de produção para a TV.

Os Jedi entram em ação em 'Star Wars: A Ameaça Fantasma' Imagem: LucasFilm

"The Mandalorian" trouxe o espírito do western para a saga, ao passo que séries como "Obi-Wan Kenobi", "Andor" e "Ahsoka" ampliaram suas possibilidades narrativas. Este ano, "The Acolyte" e "Skeleton Crew" buscam expandir a série de forma mais radical, abordando outros períodos de tempo e se afastando da história destrinchada ao longo de quase cinco décadas.

Esse novo fôlego, criativo e corporativo, foi disparado há 25 anos com "Star Wars: A Ameaça Fantasma", um fenômeno que trouxe uma nova forma de perceber e consumir cultura pop. Curiosamente, o filme com Ewan McGregotr, Natalie Portman e Liam Neeson está sendo redescoberto - e aplaudido - por uma geração que não acompanhou sua estreia em 1999. Jar Jar Binks, vai saber, ainda poderá ser celebrado como um grande herói.