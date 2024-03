O divertidíssimo 'X-Men '97' prova que nostalgia é o motor da cultura pop

Ao final da quinta temporada da série original, o professor Charles Xavier foi mortalmente ferido, sua esperança de cura reside em deixar a Terra ao lado de Lilandra, líder de um império galáctico. É nesse ponto em que "X-Men'97" começa, com a equipe fragmentada e seu líder, Ciclope, considerando deixar o time ao lado de Jean Grey, que está extremamente grávida.

É o ponto de partida para um drama de ação que envolve grupos racistas extremistas que odeiam os mutantes pelo simples fato de eles serem diferentes, o surgimento de novos mutantes que podem compor os quadros da equipe e a revelação que Xavier deixou todo o seu legado em testamento para seu inimigo e melhor amigo, Magneto. Intrigas políticas, tensão racial, romances impossíveis, ação eletrizante... e clones — tudo que uma boa história precisa ter.

Wolverine e Gambit em 'X-Men '97' Imagem: Marvel

Essa conexão com o passado não só resgatou uma legião que não dava mais bola para os X-Men, como apresentou os mutantes para uma novíssima geração. Os filmes com Hugh Jackman como Wolverine tiveram papel fundamental na construção da era dos super-heróis no cinema, mas se esvaziaram em um final melancólico.

Já a série nos quadrinhos hoje encara mais uma reinvenção porque os X-Men ficaram numerosos demais e especiais de menos, perdendo sua conexão com o leitor.

Tal qual sua animação dos anos 1990, a matéria-prima para "X-Men'97" são os quadrinhos. Mas não o gibi moderno, que é confuso e desinteressante, e sim as tramas hoje clássicas. O fã mais atento já percebeu que a estrutura narrativa do desenho, do julgamento de Magneto à perda dos poderes de Tempestade, são recortes diretos de sagas dos gibis. A memória afetiva grita!