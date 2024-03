'Donzela' traz Millie Bobby Brown tomando o controle de seu próprio destino

Entre conspirações governamentais, criaturas inter dimensionais e o resgate de uma estética nostálgica como ferramenta de marketing, a jovem paranormal Eleven, papel de Millie, logo foi elevada à posição de ícone pop. Boa parte do mérito se deve à atriz, que chamou a atenção de uma Hollywood ávida por novos talentos e passou a dividir as temporadas seguintes da série com projetos que culminaram com sua estreia no cinema, o que ocorreu em 2019 com "Godzilla: O Rei dos Monstros".

Millie Bobby Brown em 'Donzela' Imagem: Netflix

Esse tipo de atenção seria o bastante para tirar o foco de qualquer jovem galgando as escadarias da fama hollywoodiana. Não foi o caso de Millie Bobby Brown. Em vez de diluir sua "marca", ela negociou um contrato como produtora com a Netflix, criando uma série para chamar de sua, "Enola Holmes" - já em seus segundo filme. "Donzela" é a evolução desse acordo, em que a atriz seleciona projetos, os talentos envolvidos e os temas que são preciosos para uma jovem antenada com os anseios do novo século.

Para o diretor espanhol Juan Carlos Fresnadillo, trabalhar com uma jovem tão determinada foi uma boa surpresa. "Ela é muito jovem, mas sua alma é complexa, profunda e muito rica", derrete-se sobre sua protagonista. "Millie é uma pessoa muito atenta, e seus anos nessa indústria, em que ela começou tão jovem, lhe deram a experiência para entender a mecânica de uma produção que poucos atores de sua idade possuem."

Boa parte da ação em "Donzela" acontece com Millie sozinha, esgueirando-se pela caverna de uma fera mítica que cospe fogo. "Eu queria manter a câmera muito próxima a seu rosto para que o público experimentasse seu sofrimento", continua. "Millie adorou a ideia, mesmo que isso significasse que ela teria de fazer algumas cenas sem dublês em um trabalho físico mais rigoroso. E ela encarou tudo sempre com a mesma energia."