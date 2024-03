'Uma Vida' coloca Anthony Hopkins num melodrama careta e emocionante

Anthony Hopkins em 'Uma Vida' Imagem: Diamond

Nas duas linhas temporais, o filme se resume a longas conversas que em nenhum momento produzem conflito narrativo para a trama caminhar. Winton, afinal, deixou Praga antes do começo da guerra e seu trabalho tornou-se uma jornada incansável pelos corredores do "sistema", garantindo a segurança das crianças ao deixar a cidade de trem rumo a Londres.

Já nas cenas em 1980, Anthony Hopkins o retrata com o dilema de desapegar de todos os documentos acumulados em uma vida de trabalho humanitário e olhar para o futuro. Um dos elementos no qual ele se apega é um livro de recortes que registra toda a burocracia da remoção dos refugiados em 1938 - e é esse documento que proporciona um dos poucos elementos catárticos do filme.

"Uma Vida" é um drama corretíssimo e convencional, que não esconde sua conexão com produções da TV britânica, seara de formação de seu realizador. Essa lentidão narrativa é respeitosa com a história de Winton, mas é inevitável pensar que o roteiro merecia um tratamento mais cinematográfico, talvez realçando o esforço de seus colegas, que ficaram na Praga ocupada, ou mesmo no clímax que, dividido em dois momentos distintos, tem seu peso dramático esvaziado.

Por fim, é Anthony Hopkins quem empresta credibilidade ao filme, já que o ator expressa a angústia de Winton de forma orgânica e, não raro, emocionante. Mas o registro como melodrama expõe a fragilidade de uma história tão extraordinária ao ser convertida em entretenimento.