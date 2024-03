Minhas previsões finais em todas as categorias para o Oscar 2024!

Antes que eu me esqueça, hoje eu apresento nossa cobertura ao vivo da festa do Oscar, que você pode conferir no canal do YouTube de Splash e também na home do UOL. Eu, Flávia Guerra, Luiza Brasil e a intrépida repórter Fernanda Talarico estaremos, a partir das 20h (ok, um pouquinho antes), acompanhando toda a festa junto com você.

Para completar o bolão, o listão abaixo traz as minhas apostas, cientificamente calculadas (confia...), para todas as categorias. Boa festa!

Melhor Filme

"Oppenheimer"

Melhor Direção

Christopher Nolan por "Oppenheimer"

Melhor Atriz

Lily Gladstone por "Assassinos da Lua das Flores"

Melhor Ator

Cillian Murphy por "Oppenheimer"