Lily Gladstone e Emma Stone têm disputa acirrada pelo Oscar de Melhor Atriz

A disputa mais acirrada do Oscar 2024 está na categoria de melhor atriz. De um lado, Lily Gladstone, excepcional em "Assassinos da Lua das Flores", desde já a grande revelação do ano passado. Do outro, Emma Stone, vencedora da estatueta por "La La Land", em um trabalho arrebatador no fantástico "Pobres Criaturas".

Esse embate em nada diminui o mérito das outras indicadas. Sandra Hüller é o centro de "Anatomia de Uma Queda", assim como Carey Mulligan é o coração de "Maestro". Correndo por fora, Annette Bening em "Nyad", prejudicada talvez por abraçar um personagem um tantinho excêntrico demais.

