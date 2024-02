'Zona de Interesse' mostra com precisão o preço da banalização do mal

Ao adaptar o livro lançado em 2014 por Martin Amis, Jonathan Glazer removeu personagens e linhas narrativas para se concentrar na ambientação macabra. O diretor nunca é explícito ao retratar os horrores do holocausto — nunca somos colocados dentro do campo, nunca testemunhamos o horror sugerido.

Como resultado, cada movimento de seus protagonistas amplifica sua amoralidade. Em um trabalho brilhante, Christian Friedel faz de Rudolf Höss um homem ambicioso, preocupado em desenvolver maneiras mais eficazes em conduzir seu trabalho — em um momento celebratório em Berlim, ele imagina como seria a melhor maneira de sufocar com gás uma sala cheia de seus compatriotas.

A insensibilidade é ainda mais aguda em Hedwig — mais uma interpretação monumental de Sandra Hüller, ainda em cartaz com "Anatomia de Uma Queda". Seu grande dilema é convencer o marido a permanecer com a família em seu paraíso particular, mesmo quando ele ganha novas funções dentro do partido em outra cidade. Sentimos as fissuras no relacionamento. É o máximo de humanidade oferecido pelas pessoas que habitam "Zona de Interesse".

Sandra Hüller em 'Zona de Interesse' Imagem: Diamond

A insistência na rotina de um casal em busca de manter seus privilégios, sem nem por um segundo reconhecer o horror absoluto do outro lado do muro, alimenta nossa própria apatia. Somos tragados para seus dilemas mundanos, esquecendo momentaneamente o cerne histórico. E foi aí que o filme me perdeu. Despertar essa indiferença é certamente parte da visão artística de Glazer, o desconforto é intencional. Mas a certa altura eu só queria que aquela página fosse virada.