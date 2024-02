'Quarteto Fantástico': como um filme nos anos 1960 pode revigorar a Marvel

O primeiro poster de 'Quarteto Fantástico' transborda a estética dos anos 1960 Imagem: Marvel

Ao que tudo indica, a resposta não está no "como", e sim em "quando". O teaser que acompanha o anúncio coloca o Quarteto não no mundo contemporâneo, mas ambientado explicitamente nos anos 1960. Do figurino ao mobiliário, passando pelo estilo de arte e até da fonte escolhida para reapresentar o logo do filme, tudo grita vintage. O Coisa, em sua glória rochosa, está inclusive lendo um exemplar da revista "Life" de dezembro de 1963!

Se a escolha for além da estética do marketing, abraçando também o roteiro do próprio filme, talvez seja a decisão mais esperta da Marvel em anos. Ao arremessar o Quarteto na época em que ele foi criado nos quadrinhos, o estúdio teria uma página em branco para trabalhar, sem os dissabores de mais de uma década de histórias que, no mínimo, impede que o público deste universo seja renovado.

A escolha de Matt Shakman como diretor do filme é outra pista para o caminho que "Quarteto Fantástico" pode seguir. Na Marvel, ele foi o responsável por "WandaVision", primeira série do estúdio para o streaming, que colocou seus protagonistas, o Visão (Paul Bettany) e a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), em um idílio suburbano na metade do século 20, um cenário que transbordava nostalgia. Seu foco não era a ação, e sim um núcleo familiar alterado por acontecimentos fantásticos (epa!).

A equipe no traço no mestre Jack Kirby Imagem: Marvel

Some isso ao fato de o Quarteto Fantástico não ser uma equipe de super-heróis como os Vingadores ou os X-Men. Eles são, antes de qualquer coisa, uma família. São astronautas, desafiadores do desconhecido que ganham seus poderes quando uma viagem espacial clandestina os expõe a raios cósmicos que alteram seu DNA. É no campo da (pseudo) ciência e da exploração de diferentes universos que o Quarteto vive suas aventuras.