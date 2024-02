'A Cor Púrpura': versão musical suaviza a violência para celebrar a vida

É compreensível o esforço dos produtores Oprah Winfrey, Steven Spielberg e Quincy Jones para capitanear esse salto de volta ao cinema para "A Cor Púrpura" e manter a história viva a cada geração. Se o filme perde na comparação com o tsunami emocional do original, Blitz Bazawule criou uma versão sólida, arquitetada para o público moderno e alinhada com o atual momento cultural.

Ao expandir e adaptar nacos do livro, usando a estrutura do filme dos anos 1980 e boa parte das canções do musical, o diretor arquitetou mudanças que fazem sentido com a nova proposta. Adequando o ritmo do texto ao gênero, ele resolve boa parte do fluxo narrativo com números musicais, disfarçando a violência física e mental em momentos lúdicos.

O resultado é uma celebração do legado de Alice Walker e da cultura de um povo, sua luta e resistência. As modificações sutis a cada adaptação mostram uma obra orgânica, que evolui à medida que é reinterpretada por outros artistas e acolhida pelo público. Mas o centro emocional de "A Cor Púrpura", a jornada pessoal de Celie, permanece intacta.

'A Cor Púrpura' expoe sua vocação lúdica como musical Imagem: Warner

O elenco não menos que espetacular é essencial para conduzir a experiência. Fantasia Barrino, vencedora da terceira edição do American Idol, interpretou Celie em uma temporada da peça e repete aqui o papel com fibra, marcando também sua estreia no cinema. Ela é acompanhada de Danielle Brooks, uma artista bárbara, que também faz a migração do musical para o filme ao dar vida a Sofia.

Se Taraji P. Henson faz de sua Shug a materialização da liberdade, e de quebra recupera a canção "Miss Celie's Blues (Sister)", ausente do musical da Broadway, Colman Domingo solidifica seu magnetismo irresistível e assustador como o violento Mister. Eles sustentam uma reunião de talentos que impede os momentos mais emotivos de se render ao melodrama.