'Ace Ventura': 30 anos atrás o mundo descobria o furacão Jim Carrey

Antes mesmo de "Ace Ventura" chegar aos cinemas, o produtor Mike DeLuca igualmente impressionado com as performances de Jim Carrey no "In Living Colour", sugeriu seu nome para o diretor Chuck Russell, que então preparava "O Máskara". Russell, que acompanhava o programa e já havia visto Carrey ao vivo, o colocou no topo de uma lista que incluía Nicolas Cage, Matthew Broderick e, veja só, Rick Moranis.

O sucesso de "Ace Ventura", contudo, aumentou a pressão para "O Máskara". Em uma temporada marcada por pesos pesados como "O Rei Leão", "Forrest Gump" e "True Lies", a adaptação do personagem dos quadrinhos entrou no jogo de cabeça erguida e não decepcionou. Custando cinco vezes menos que a concorrência, a comédia de ação foi mais um fenômeno global, batendo em US$ 350 milhões. Jim Carrey agora era, oficialmente, um dos maiores astros no planeta.

Por seu papel em 'Debi & Lóide', Jim Carrey (aqui com Jeff Daniels) recebeu US$ 7 milhões Imagem: Divulgação

A essa altura, o ator estava atordoado com sua ascensão supersônica. De alguém pagando as contas basicamente com seu trabalho na TV e nos clubes de comédia, Carrey havia ingressado para a elite do cinemão, comandando milhões de dólares em uma indústria que funciona com números.

Seu salário para "Debi & Lóide", que chegaria aos cinemas em dezembro, foi negociado na esteira do sucesso de "Ace Ventura", com ele embolsando US$ 7 milhões, soma de gente grande em Hollywood.

A verdade é que o cinema andava carente de um talento cômico diferente de todos na época, com carisma e talento. Esse equilíbrio o colocou na mira do diretor Joel Schumacher, que no ano seguinte o escalou como o Charada em "Batman Eternamente". Ainda em 1995, Carrey reprisou o personagem que lhe colocou no mapa em "Ace Ventura - Um Maluco na África". Mais uma vez, dois acertos que arrastaram milhões.