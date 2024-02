Nem o gato salva 'Argylle - O Superespião' do completo desastre

Sempre que possível é bom fugir dos clichês, mas às vezes é inevitável. Então, vamos lá: "Argylle - O Superespião" parece ter sido escrito por algum programa de inteligência artificial. Com todo respeito ao roteirista Jason Fuchs, mas somente uma máquina seria capaz de amarrar tantas ideias surrupiadas de outros filmes e, no processo, entregar um produto desprovido de charme, personalidade e — o principal! — humanidade.

"Argylle" é uma comédia de ação travestida de filme de espionagem. Ao mesmo tempo, flerta com a metalinguagem ao colocar realidade e ficção em rota de colisão. Ah, também é uma história de amor interrompido, um thriller sobre perda de identidade e, para coroar a lista do "manual do blockbuster moderno", se posiciona como parte de (mais um) universo compartilhado. "Argylle" quer fazer o bolo, sentar à mesa e comer, tudo ao mesmo tempo.

E pensar que o diretor Matthew Vaughn já foi, em sua relativamente curta carreira cinematográfica, sinônimo de ideias espertas e execução dinâmica. Hoje, o responsável por pérolas pop como "Kick-Ass", "X-Men: Primeira Classe" e "Kingsman: Serviço Secreto" vive em repetir seus próprios cacoetes. Seu último trabalho, "King's Man - A Origem" parecia assinado por um imitador, uma sombra pálida de um artista promissor.