De 'Rocky' a 'Star Wars', as muitas vidas de Carl Weathers

Carl Weathers e Arnold Schwarzenegger em 'O Predador' Imagem: Fox

Uma janela de oportunidade de abriu em 1987, quando ele foi o segundo nome no elenco de "O Predador", ficção científica exalando a testosterona com Arnold Schwarzenegger à frente. No ano seguinte, Weathers ganhou um filme para chamar de seu, "Action Jackson", que trazia seu nome estampando o cartaz. Era uma fita de ação divertida, cheia dos exageros da época, perfeita para disparar uma nova série. Mas nada aconteceu.

É difícil decifrar as regras de Hollywood. Em 1988 o cinema de ação foi redefinido por Bruce Willis com "Duro de Matar". Ao mesmo tempo, Stallone enterrava o modelo vigente com "Rambo 3" e Schwarza caminhava para o topo com "Inferno Vermelho". Já Steven Seagal era lançado como astro em "Nico - Acima da Lei", iniciando uma série de sucessos no gênero "pancadaria tosca". "Action Jackson", que foi superior nas bilheterias, desapareceu por entre as frestas.

Carl Weathers começou, então, uma ciranda comum na indústria. Quando a série "Street Justice" foi cancelada após duas temporadas, ele engordou seu currículo com papéis menores no cinema e na TV, começando inclusive a dirigir episódios de programas tão ecléticos como "Renegado", "Paixões Perigosas" e "Pensacola". Vez por outra algum astro em ascensão o procurava para um papel de mentor, como foi o caso de Adam Sandler em "Um Maluco no Golfe".

'Action Jackson', o filme de ação bacana que não decolou Imagem: Divulgação

O novo século consolidou a posição de Carl Weathers como um operário do audiovisual, na frente e atrás das câmeras. Foram dúzias de personagens coadjuvantes, trabalhos de dublagem para videogames e animações — o que inclui Combat Carl, um brinquedo no curta "Toy Story of Terror" e em "Toy Story 4" — e um papel de destaque ao interpretar uma versão caricata de si mesmo em quatro episódios da comédia "Arrested Development".