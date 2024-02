'Pobres Criaturas' é uma jornada fascinante sobre a aventura que é crescer

Com estes predicados, não é de se estranhar que "Pobres Criaturas" tenha encontrado seu quinhão de detratores. Existe algo estranhamente pudico na atual indústria do entretenimento, e é revigorante testemunhar não só a ruptura proposta por Lanthimos como também o abraço de seus pares, que brindaram o filme com onze indicações ao Oscar.

Não que "Pobres Criaturas" precise desse tipo de confirmação para garantir seu espaço entre as grandes obras do cinema moderno. Revelado com o esquisito "Dente Canino", Yorgos Lanthimos deixou sua Grécia natal e refinou seu cinema em filmes como "O Lagosta" e "O Sacrifício do Cervo Sagrado", jornadas de autoconhecimento não raro adquirido pelo choque da violência.

Seu trabalho mais, digamos, "convencional", foi o drama histórico "A Favorita", que usou o recorte do reinado da Rainha Anne, na Inglaterra do começo do século 18, para sublinhar seu relacionamento com duas mulheres. Longe das convenções do gênero, o filme revelou-se condutor perfeito para Yorgos explorar temas como submissão e busca pela identidade.

O diretor Yorgos Lanthimos e Emma Stone no set de 'Pobres Criaturas' Imagem: Searchlight

"Pobres Criaturas" é, pelo menos neste momento, a materialização perfeita de suas obsessões como artista. É uma obra que estimula nossa cumplicidade, conduzida de forma que a sede de sua protagonista pela próxima novidade espelhe do lado de cá uma sensação de descoberta em cada novo fragmento de sua jornada.

Mesmo com toda estranheza, mesmo com os extremos que o filme se atreve a cutucar, "Pobres Criaturas" é curiosamente o trabalho mais acessível da filmografia do diretor. Emprestando o surrealismo da obra de Alejandro Jodorowsky e o artificialismo do "Drácula" de Coppola, Yorgos Lanthimos devolve ao cinema seu senso de espetáculo, usando a fantasia não como base para aventuras infantojuvenis, e sim para estimular uma plateia adulta.