O SOBREVIVENTE

(The Running Man, Paul Michael Glaser, 1987)

'O Sobrevivente' Imagem: Reprodução

Em um futuro no qual a população é apaziguada ao acompanhar um reality show violento, Arnold Schwarzenegger é o policial acusado falsamente, obrigado a participar do programa. Seu carisma ao despachar seus algozes, todos celebridades nesse jogo da morte, muda a opinião pública a seu favor. E, sim, ele diz "I'll be back!" - e a gente sabe que é uma promessa!

O SHOW DE TRUMAN

(The Truman Show, Peter Weir, 1998)

'O Show de Truman' Imagem: Paramount

A combinação genial do diretor Peter Weir com o talento de Jim Carrey elevou essa fantasia à categoria de obra-prima moderna. Truman é o astro do maior reality show do planeta, cada passo monitorado e acompanhado desde o berço - mesmo que ele não faça a menor ideia de que o mundo em que vive é falso. Um filme delicado e emocionante, que discute nossa obsessão com a fama de forma cirúrgica.