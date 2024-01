A tensão é clara. Mais tarde, o filho do casal, Daniel (Milo Machado Graner), volta de um passeio para encontrar o corpo sem vida do pai, estatelado abaixo da janela do sótão. O que parece à primeira vista um acidente, é em seguida sugerido como suicídio e termina como investigação de assassinato, tendo Sandra como principal suspeita.

Ao remover camada por camada do relacionamento, exposto sem pudores no julgamento subsequente, Triet desnuda o que uma vida a dois pode esconder. Diretora confiante e de pulso firme, ela encaixa as peças narrativas em um quebra-cabeça que teima em parecer incompleto.

À frente do mistério, a excepcional Sandra Hüller traz uma atuação calibrada em manter a incerteza. Quanto mais ela revela sua intimidade, mais as circunstâncias se afastam de uma conclusão.

É uma interpretação brilhante, um personagem marcada por uma expressão impávida que dissimula sua intenção ao flertar com emoções. Em um trabalho dramático de extrema complexidade, Hüller constrói um espelho desconcertante que, ao tomar partido, nos faz questionar nossa própria moral.

"Anatomia de Uma Queda" vai além, adicionando à mistura uma dinâmica de discussão de gênero que flutua no zeitgeist. Em um texto nunca melodramático ou exagerado, a diretora levanta sutilmente questões que brincam com nossa própria percepção. Se fosse um homem sendo julgado, ele teria o mesmo tratamento?