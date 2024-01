Com 13 indicações, inclusive como melhor filme, "Oppenheimer" dispara como o favorito para o Oscar 2024. Não é exatamente uma surpresa. O drama biográfico dirigido por Christopher Nolan tem acumulado prêmios ao longo de toda a temporada, coroando uma trajetória já aclamada pelo público, que depositou quase US$ 1 bilhão no bolso da produção.

Isso não significa, de forma alguma, que a disputa pelo prêmio da Academia esteja encerrada. Mesmo com a overdose de troféus e cerimônias, que saturam o mercado e parecem nivelar o meio de campo, o Oscar continua como a honraria máxima em uma indústria que não perde a chance de se autocongratular. Hollywood ainda adora uma festa, e não existe outra mais importante ou mais exclusiva.

Importante, exclusiva e, por vezes, surpreendente. Não que a lista de indicados para a cerimônia deste ano tenha fugido do roteiro, mas sempre impressiona ver quem se coloca à frente da concorrência, nem que seja por uma cabeça. A fantasia "Pobres Criaturas" é a bola da vez, disputando 11 Oscar, inclusive melhor filme, direção e atriz, posicionando-se levemente à frente de "Assassinos da Lua das Flores" (10 indicações) e "Barbie" (no páreo com oito).