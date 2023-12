Para entender o processo, conversei com o engenheiro de som e produtor musical Gabriel Pinheiro, que não só mixou o filme como também gravou o novo material. "Se a gente usasse o material do disco, as gravações originais em estéreo, a conversão para um bom som surround seria pobre", explica. "Como o filme está sendo mixado para Dolby Atmos, sistema que verticaliza a imersão sonora no cinema, o resultado seria ainda pior."

Se existe uma coisa que não pode ser deficiente em "Mamonas Assassinas" é, claro, o som. E não apenas em cenas que reproduzem as apresentações do grupo, mas em ensaios e gravações. "A gente precisava ter controle total, como, por exemplo, remover só a voz, ou deixar só bateria e baixo", continua. "Se usasse o disco do Mamonas, especialmente em cenas de shows, ficaria muito com cara de playback."

Nem preciso dizer o quanto a música é importante. Mas "Mamonas Assassinas - O Filme" procura humanizar a banda — Dinho, Samuel, Julio, Sergio e Bento — para além do furacão midiático que enfeitou desde o palco do Domingão do Faustão até a capa da revista Bizz. Foi uma explosão musical que experimentou uma estranha unanimidade nos anos 1990 e chacoalhou a cultura pop até que uma tragédia interrompeu sua trajetória meteórica após apenas oito meses.

"Já havia um roteiro do Carlos Lombardi quando entramos no projeto", conta a produtora Walkíria Barbosa. "Nosso trabalho então foi aproximar o Carlos das famílias dos meninos do Mamonas para que ele tivesse acesso a suas histórias." O desenvolvimento do filme passou a mirar o objetivo de trazer para o cinema a linguagem da banda.

"Nossa preocupação era fazer um filme de verdade, e não um drama com cara de documentário", continua Walkíria. "A gente queria não só aquela irreverência, mas também mostrar sua humanidade, como eles eram politizados, como o bom humor existia para chacoalhar a estrutura da indústria e seus absurdos."