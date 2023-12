Conversei com os dois no exato dia em que o filme chegava aos cinemas, perguntando de imediato se eles consideraram contratar segurança particular ao longo do projeto. "Eu sou muito popular entre equipes de segurança ao redor do mundo", diverte-se, claro, Farnaby, dividindo uma gargalhada nervosa com King. "Eles cobraram baratinho."

Claro que lidar com uma história tão gravada na cultura pop teve seus desafios. "Claro que nos sentíamos intimidados em seguir os passos de uma obra tão adorada", conta King. "Mais do que tudo, sabíamos de nossa responsabilidade, não só com o filme de 1971 mas também com o livro de Roald Dahl, e a última coisa que a gente queria era criar algo que degradasse sua memória."

A primeira providência foi trabalhar com o aval dos responsáveis pela obra de Dahl, que morreu em 1990, especialmente de seu neto, Luke Kelly, um dos produtores de "Wonka". "Nossa ansiedade era profissional, era criar um filme que pudesse sentar à mesa do original", continua o diretor. "Para Luke, no entanto, era profundamente pessoal porque era o legado da sua família, o nome do seu avô, e eu acho que ele não conseguiria repousar a cabeça no travesseiro se fizesse alguma coisa para estragá-lo."

Outro elemento que facilitou a produção de "Wonka" foi o próprio material original de Roald Dahl. Ao contrário de outros trabalhos do escritor, como "Matilda", "Convenção das Bruxas" e "James e o Pêssego Gigante", Willy Wonka apareceu em dois livros (o segundo foi "Charlie e o Grande Elevador de Vidro") e foi revisitado em um conto e em vários fragmentos de histórias deixados pelo autor.

"Esse material foi nossa matéria-prima para buscar pistas de onde Dahl acreditava ser a origem de seu personagem, ou o caminho que ele poderia trilhar", explica King. "A partir daí nossa intenção era especular uma direção alinhada a seu espírito." Quando levado que Roald Dahl nunca esteve satisfeito com o filme de 1971, Paul é rápido em rebater: "Ele tinha reservas, mas também foi o filme que ele trabalhou diretamente, então a gente queria estar o mais próximo possível daquele tom".