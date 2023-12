John Woo dirige Joel Kinnaman em 'O Silêncio da Vingança' Imagem: Paris

Mestre absoluto do gênero do final dos anos 1980 até a virada do século, John Woo fez de cenas de ação verdadeiras obras de arte cinematográficas. Ele orquestrava tiroteios como um balé da morte, somando beleza à fúria e intensidade de seus filmes. Foi assim em "Alvo Duplo" e "O Matador", foi assim em "Bala na Cabeça" e no clássico absoluto "Fervura Máxima".

Hollywood, disposta a oxigenar suas próprias ideias, convocou Woo, que fez sua estreia no cinemão ianque em "O Alvo", com Jean-Claude Van Damme. O filme era uma bobagem, mas seu estilo dinâmico fez toda a diferença. "A Última Ameaça" e, principalmente, "A Outra Face", mostraram sua capacidade em executar à perfeição os conceitos mais ridículos, tudo embalado por sequências de ação espetaculares.

Seu ponto alto como diretor do primeiro time aconteceu em 2000, quando Tom Cruise o colocou no comando de "Missão: Impossível II", que se tornou o maior sucesso do ano. Mesmo com um roteiro convencional, a segunda aventura do espião Ethan Hunt trouxe sequências memoráveis - a perseguição de motos no terceiro ato é um absurdo! - e um clímax tão divertido quanto exagerado.

Joel Kinnaman pronto para matar em 'O Silêncio da Vingança' Imagem: Paris

"Missão: Impossível II", entretanto, pareceu exaurir o fôlego criativo do diretor. "Códigos de Guerra", em que ele dirigiu Nicolas Cage em 2002, trazia boas ideias em um filme que nunca decolou. "O Pagamento", lançado há exatas duas décadas, colocou Ben Affleck no centro de uma ficção científica cerebral, mas cozinhada em banho-maria. Ninguém deu bola.