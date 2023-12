A diversão aqui é entrar no oceano de clichês desfilado por Roth e pelas mortes extremas que ele consegue bolar - que vão de crânios esmagados e decapitações a torsos rompidos. Uma das vítimas é assada como um peru - coisa finíssima. É um momento, diga-se, alinhadíssimo com o tema do filme, ambientado no feriado de Ação de Graças na histórica Plymouth, no estado de Massachusetts.

Eli Roth, que tem no currículo bons exemplares do terror como "Cabana do Inferno", "O Albergue" e "Canibais", até finge estar fazendo um filme redondinho. Ele apresenta uma série de suspeitos com motivos para desenhar um plano de vingança, mas a certa altura o diretor cansa de colocar peças no tabuleiro e chuta o balde com força.

Peru assando, família feliz! Imagem: Sony

Daí a lógica sai para comprar cigarros e não volta mais. Roth simplesmente ignora metade dos personagens e das pistas deixadas ao longo do filme e aumenta o volume na insanidade para resolver a trama. E dá-lhe soluções inverossímeis, jump scares aos borbotões e, como em todo bom slasher, uma conclusão que deixa espaço para uma continuação. Tudo exagerado, tudo divertidíssimo.

"Feriado Sangrento" seria o filme perfeito para alugar em VHS no fim de semana (dois filmes, leva na sexta, devolve na segunda), um ritual que certamente embalou sessões no porão da casa do diretor ao lado de seus próprios amigos adolescentes. O susto dos anos 1980 é a ironia do novo século, sentimento aqui traduzido à perfeição. Mas é melhor Eli Roth correr se planeja uma continuação. O cinema de terror, afinal, está ficando sem feriados.