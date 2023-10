Filmes como "BlackBerry" existem por conta de nossa natureza curiosa. Sejam pessoas, eventos e, agora, objetos, observar a dramatização da ascenção e queda de algo que faz parte do insconeciente coletivo e da cultura pop é fascinante. Às vezes a vida, com seus altos e baixos, é só rotina. Outras, como no caso dessa produção canadense, é entretenimento.

Adaptando o livro "Losing the Signal", o diretor Matt Johnson traçou uma história curiosa sobre como as inovações tecnológicas por vezes se perdem com a marcha do tempo. No caso, a criação do BlackBerry, o primeiro smartphone, que após dominar o mercado como um aparelho revolucionário, tornou-se peça de museu quando foi atropelado pelo iPhone.