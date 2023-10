O diretor Antoine Fuqua e Denzel Washington no set de 'O Protetor: Capítulo Final' Imagem: Sony

Com o mundo ainda mais caótico do que já era na virada do século, uma série como "O Protetor" oferece, ao menos na fantasia, um senso de justiça que pode ser catártico. "O mundo não mudou, a injustiça ainda é injustiça, as pessoas se aproveitam do poder e se aproveitam da fraqueza", filosofa. "Se ainda não aprendemos nossa lição, acredito que a maioria das pessoas acredita na justiça. O filme é sobre isso."

É esse senso de justiça que faz Robert McCall proteger as pessoas do vilarejo italiano que o acolhem quando ele aparece ferido. Para um homem sem a ilusão de um mundo em paz, ele parece ter encontrado seu lugar. Quando a máfia ameaça essa tranquilidade, a violência se torna a única resposta. Entre a brutalidade e o sentimentalismo, é a figura de Denzel Washington que mantém o filme em pé.

"Ele é intenso", resume Antoine Fuqua sobre seu astro. "Não só a forma como ele interpreta Robert McCall, mas também como ele se expressa com seu corpo." Aos 68, o ator poderia facilmente cair na vala do "veterano casca grossa" que se tornou um nicho confortável para Liam Neeson ou John Travolta, mas escapa dessa armadilha ao manter a ação com os pés no chão.

Dakota Fanning em 'O Protetor: Capítulo Final' Imagem: Sony

"Não podemos criar nenhum movimento que pareça falso", explica Fuqua. "É como Denzel trabalha como ator, cada passo que ele dá tem de ser real. Os dublês constróem as cenas de ação e ele vai mudar algo se não sentir que é real." Pode parecer papo de diretor, mas mesmo as sequências mais improváveis de "O Protetor" passam veracidade pela forma como o astro as interpreta, pelo peso de seu talento.