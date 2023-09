"Rebel Moon", por outro lado, é uma fantasia de ficção científica grandiosa, realizada por um diretor com uma base de fãs fervorosa. Goste ou não de seus filmes, Zack Snyder fez com que seu nome fosse o principal atrativo de suas produções, e o acordo com a Netflix lhe dá a liberdade criativa que ele não tinha trabalhando com a caixa de brinquedos dos amiguinhos. Por mais que tentasse imprimir seu estilo, ele não é dono do Superman ou do Batman.

O streaming ergueu-se como força inabalável especialmente durante a pandemia que forçou o planeta a ficar em casa. Vários lançamentos ttocaram o escurinho do cinema pelo conforto do sofá da casa, e é natural que exista investimento em volume. Era regra no auge das videolocadoras, com astros do cinema emplacando um ou outro filme menos direto em vídeo.

Quando um lançamento é restrito unicamente para o streaming, contudo, algo se perde. Pode chamar de charme, pode chamar de experiência coletiva, mas o fato é que uma produção destinada unicamente para consumo doméstico não traz o mesmo peso e a mesma grandiosidade de uma estreia no cinema. Não é a mesma coisa.

A própria Netflix já percebeu a diferença, especialmente com seus filmes que miravam a temporada de premiações, como "Roma", "O Irlandês", "Mank" e "Ataque dos Cães", todos beneficiados por uma janela, limitada que fosse, para exibição em tela grande. Não duvido que "O Assassino", de David Fincher, dê as caras no circuito exibidor. O cinema, afinal, traz prestígio. É o que os executivos da AppleTV+, por exemplo, parecem ter percebido. Em 2022, com lançamento limitadíssimo em circuito, a plataforma garfou um Oscar de melhor filme com "No Ritmo do Coração"

O grupo de rebeldes (epa!) em 'Rebel Moon' Imagem: Netflix

Esse ano, eles mudaram a estratégia para "Assassino da Lua das Flores", de Martin Scorsese. O plano inicial espelhava o de outras plataformas de streaming, com estreia reduzida nos cinemas e, duas semanas depois, o estardalhaço de seu lançamento para ser visto em casa. Agora, o drama com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro terá lançamento mundial exclusivo no cinema, em parceria com a Paramount, sem ter data reservada para as plataformas domésticas.