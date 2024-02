Revelador e devastador: mais uma chance para ler Holocausto Brasileiro

Lembro que Daniela Arbex ficou um pouco surpresa quando, ao final de uma conversa, com honestidade falei que não assistira à série sobre o incêndio da boate Kiss. Tampouco pretendia ver o que já tinham preparado a respeito dos crimes cometidos no hospital psiquiátrico de Barbacena.

Admiro a colega jornalista pelo estômago que tem para transformar episódios dantescos de nossa história em reportagens onde vida, horror e morte andam juntos. Gravávamos uma conversa para o podcast da Página Cinco por conta de "Arrastados", publicado no ano retrasado pela Intrínseca, atual casa da autora. É uma obra sobre os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, tragédia que aconteceu no começo de 2019.

Também são de Daniela títulos como "Todo Dia a Mesma Noite", que deu origem à série a respeito da boate Kiss, o recém-lançado "Longe do Ninho", que está aqui na pilha de leituras futuras, no qual se aprofunda no incêndio que matou dez jogadores da base do Flamengo, e, claro, "Holocausto Brasileiro". Este rendeu o documentário lançado em 2016 e que agora chega à Netflix.