Weinstein tem parte de condenações por abuso sexual e estupro anulada

Um tribunal de Nova York anulou condenações do produtor Harvey Weinstein por abuso sexual e estupro em nesta quinta-feira (25). Ele continuará preso, cumprindo sentença por crimes sexuais pelos quais foi condenado na Califórnia.

O que aconteceu

O tribunal decidiu que Weinstein não recebeu um julgamento justo na condenação de 2020. Dois motivos levaram os juízes do tribunal de apelações a anular a condenação: o juiz do caso permitiu que mulheres que não faziam parte do caso depusessem na condição de testemunhas e decidiu permitir que os promotores questionassem Weinstein sobre alegações antigas, das quais o produtor não foi acusado judicialmente, caso ele decidisse testemunhar. O advogado do produtor alegou, em recurso, que o caráter de Weinstein foi julgado, e não as acusações.

Weinstein foi condenado em Nova York em 2020 por abusar sexualmente de Miriam Haley em seu apartamento em 2006 e por estuprar Jessica Mann em um hotel em 2013. O produtor hollywoodiano foi um dos principais alvos do movimento #MeToo em 2017. As informações são do New York Times e da Variety.