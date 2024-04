Crise de Alane dói, mas aula de acolhimento de Tadeu aquece o coração

Eu não consigo ver uma mulher sentindo tanta dor com a derrota que chega a agredir o próprio rosto e cabeça e se arranhar. Não consigo porque me vejo nela. E dói. Quando Alane dá murros em si ao ter sua saída do Big Brother comunicada no programa, ela representa muitas mulheres (e homens também) que não conseguem ficar felizes com a própria versão de si.

Alane sou eu, na minha dificuldade em reconhecer que sou e o que posso. E que isso basta. De me olhar com mais gentileza. A perna que Alane levanta até a cabeça é símbolo de querer ser o melhor possível, ir até o fim. E querer mais ainda mesmo quando chega lá — quem se reconhece?

Mas a bailarina sai da casa após um surto desses difíceis de digerir e é recebida por Tadeu Schmidt, paternal, em um abraço que conforta. Ela confessa que está envergonhada de si, ele rebate. Ela diz que não é boa o suficiente, ele acolhe: "Não fala mal da minha Alane". É bonito de ver o quanto o carinho pode ser mágico. O semblante da paraense vai mudando, ficando leve, embora ela ainda tente negar os elogios. Ele age de maneira mais enfática e garante saber do que está falando. Ela sossega, sorri, agradece.