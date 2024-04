Secco diz o que gostaríamos de dizer sobre sexo mas nossa criação não deixa

Gioh e Bruno encabeçam essas discussões sem pudores na internet faz tempo. O clássico Eu Nunca, com João Vicente e Fê Paes Leme, era uma avalanche de sinceridade — tem coisa melhor do que poder falar sobre sexo com pessoas com quem você efetivamente fez sexo? No Quem Pode, Pod, Fepa e João Vicente também esmiuçaram a relação de amigos que transaram com a liberdade de serem quem são: amigos que transaram. Que que tem, gente?

Deborah, no mesmo podcast, sugeriu que até ménage com Gioh — a apresentadora abre seu espaço para conversas abertas assim, mesmo sendo tímida. O humor e jeitinho espontâneo de Deborah arremata o assunto. Uma mulher falando sobre sexo não quer dizer necessariamente que ela queira transar. E muito menos significa que ela quer transar com você. A menos que ela queira.

Cada vez que a gente fala publicamente sobre isso — e aqui o pudor do "e se minha mãe/ meu chefe/ meu cliente estiver lendo isso" me acomete — a gente fica mais livre para melhorar a vida sexual. E isso melhora a vida inteira.

Mais Deborah, menos leitores reclamando de baixaria, mais todo mundo falando do que quiser, menos segredos cheios de pudores. Ah, mais importante: a gente só pode falar de sexo com quem QUER conversar de sexo com a gente. Qualquer convite ou insinuação não solicitada pode ser violência. Então escolha bem o interlocutor. Deborah estava em um programa que fala sobre sexo — vê quem quer. O mesmo vale para esse texto — quem chegou até aqui foi porque quis.

E desculpa, mãe. A culpa é da Deborah Secco.

