Belo e Gracyanne: no fim da relação, nem tudo se resume a traição e culpa

Belo surgiu em um show em São Paulo chorando após cantar "Já é tarde, não aceito a decisão do teu coração em partir. Tudo tem um jeito, sei que a gente pode sorrir. Juro que vou me conter, recomeçar sem me esconder. Em mim nada mudou", diz a letra. Parece uma versão em pagode do antigo "eu tenho amor para nós dois". Hm, bem, ninguém segura o relacionamento de duas pessoas sozinho. A emoção do cantor em público pode ser símbolo da tentativa frustrada de segurar com os dedos um punhado de areia. É tristíssimo quando se está sofrendo por amor, mas os grãos vão indo embora — e às vezes o personal trainner é apenas uma maneira de botar uma pá de cal em cima do que já havia se despedaçado.

Mas não é fácil assim, não

O podcast "Terapia de Boteco" tem um episódio sobre o ciúme na psicanálise que aponta algo interessante. Pessoas têm medo de serem abandonadas porque não tem a individualidade bem construída (ou porque foram abandonadas na infância de diferentes maneiras).

Na vida adulta, constroem relações, explicam os psicólogos, que passam a fazer parte do que são. Então, quando (e se) acontece o término, é praticamente uma parte de nosso corpos que se vai. Como arrancar de si, aquilo que você usou como alicerce por tantos anos? Coincidentemente, a letra de Belo (que não foi escrita por ele) diz: "Sem sua metade sou tão imperfeito". faz sentido.

Pode não ser essa a situação do pagodeiro no casamento com Gracy, mas com certeza essa definição abraça um monte de gente que morre de medo de perder o par. Você já parou para pensar o que era antes de passar tantos anos casada/o?

E de onde vem a necessidade de manter o casal mesmo se a relação esfria? A gente fatalmente vai virar "os mortos que jantam", citados no filme "Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças" — duas pessoas que apenas vivem juntas, mas não se veem?