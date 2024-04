'Leva agasalho': Camila Mendes, Rudy Mancuso e o filme que fala português

Nesse turbilhão de criatividade incompreendida e relacionamentos instáveis, Rudy conhece Isabella (Camila Mendes) em um mercado de peixes típico de Jersey, onde ele mesmo foi muitas vezes em sua infância. "Minha primeira língua é o português, eu cresci indo nesse mercado em um bairro em que todo mundo falava português. Eu não escutava inglês", ele diz, mas garante que mesmo assim não se sente seguro para conceder a entrevista no idioma dos brasileiros. Inglês, que ele aprendeu só quando foi para a escola, aos cinco ou seis anos, hoje soa mais fácil.

"Comeu tão pouco... leva um agasalho!"

No filme, entretanto, há diálogos nos dois idiomas. Aquele jeitinho da mãe brasileira que está sempre servindo um pouco mais de comida ou pedindo para levar um agasalho é a marca de Maria em cena. "Eu olhei para o personagem da Maria e pensei: isso é inteiramente brasileiro, é literalmente igual a minha mãe e representa a minha relação com ela. É fantástico que Hollywood tenha um filme que misture as duas culturas finalmente", afirma Camila Mendes, que também é brasileira-americana.

Ela também pede que a entrevista seja em inglês, pois garante demorar muito tempo procurando palavras no idioma de sua mãe. "Nunca vivi uma brasileira-americana antes, mas o filme é muito mais do que isso. É a história de como se trabalha com o conflito do artista em vez de agir contra ele. Sou artista e conviver com artistas é o que me faz feliz", diz Camila. Em cena, Isabella apresenta a Rudy uma nova possibilidade de lidar com a sua condição de tanta incerteza acerca do mundo. "É bonito", reflete Rudy.

"Mães são mães em qualquer idioma, mas há algo específico a respeito de mães brasileiras ou latinas. Elas são tão amorosas que às vezes ultrapassam barreiras com esse amor. Minha mãe diz tudo que está em sua cabeça sem filtro algum e tenta ficar perto de mim o máximo de tempo possível em todos os campos da minha vida. E isso é só uma das provas do tanto que ela me ama. Ali, ela nem está atuando. Está sendo ela mesma".

A própria ideia de oferecer comida o tempo todo pode até parecer clichê, afirma Rudy, mas é verdadeira. "Você sabe, a gente nunca comeu o suficiente no Brasil", ele diz. O ator tem família no Rio e intimidade com o país. No antebraço, ostenta o skyline carioca, com Corcovado, Pão de Açúcar e tudo mais que tenha direito. "Me sinto muito bem no Rio, mas quero conhecer a Amazônia".