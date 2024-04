Matteus e Isabelle e o tesão que acomete as pessoas que estão carentes

A carência não é a única resposta. Dentro da casa, pessoas jovens, bonitas e seminuas ficam meses sem pegar ninguém. Tesão acumulado é um perigo. Há casamentos que vão à ruína na bagunça sentimental (ou física) que isso causa. Buda acabou com um divórcio midiático — sua mulher Camila escancarou que não ficou satisfeita com a proximidade do marido com Pitel no programa. Para ela, o rapaz quebrou um pacto de monogamia, mesmo sem ter concretizado nada. Mas quem critica faria diferente?

Para o público, a teoria é sucesso em comédia romântica há décadas: coloque duas pessoas em cena e vá crescendo a tensão sexual que existe entre elas sem permitir que elas se toquem até o minuto 50 do filme. Depois, faça os dois brigarem lá para o minuto 70. Suba a tensão sexual. Ninguém sai da sala até ver o edredom balançar de verdade. Esse chove-não-molha faz o público se apegar — todos nós já fomos Matteus e Isabelle querendo pegar alguém que não devemos querer.

Bom para o Big Brother. Bom para os dois que provavelmente vão cumprir o roteiro do filminho água com açúcar e se beijarão até a subida dos créditos (no pódio). E bom para a gente também, que uma paquerinha despretensiosa (mesmo que seja na TV) não faz mal a ninguém. Quer dizer, faz mal à Beatriz.

Você pode discordar de mim no Instagram.