'Gastei mais que ela': a injustiça da medida do dinheiro com Samara Felippo

Acho muito triste que Samara Felippo precise vir a público expor o pai de suas filhas para obter de volta seu próprio patrimônio. A cada vídeo da atriz — inteligente, eloquente, bonita e sofrendo — uma parte de mim se quebra em relação ao ser humano. Como alguém pode achar justo negar ao outro o que é da pessoa? O argumento do rapaz, perante o barulho feito pelas postagens da atriz é ainda mais triste: "eu gastei mais que ela". E daí, gente?

Se a conta do restaurante deu R$ 100, mas um dos dois pediu suco e sobremesa, talvez não seja justo dividir R$ 50 para cada. Mas quando o almoço foi bom, a conversa proveitosa e eu até ganhei uma colherada da musse de chocolate, a gente acaba dividindo meio e meio. Normal. Em um casamento também é natural que as cifras se percam. Quanto se ganha, em espécie, pode ser menos importante do que quando se perde em tempo, por exemplo. Passou quatro horas no fogão, mas o outro pagou a Netflix? O que vale mais?

Penso nessas contas inestimáveis quando leio a argumentação de Leandrinho, sobre a exposição da disputa do ex-casal. Com duas filhas pequenas, ele vendeu, após o divórcio, a casa que o casal construiu junto. Construir junto e sonhar com o outro já tem um peso gigante, mas não foi só isso: Samara afirma ter vendido sua casa própria para ajudar na construção do imóvel. Mais tarde, descobriu que o então marido havia colocado a casa no nome do irmão — estranho, nunca coloquei minha casa no nome de meu irmão. E depois da venda, o dinheiro ficou na família dele. Samara não viu R$ 1, brigou na Justiça e segue brigando sem sucesso.